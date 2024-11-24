Tokat\'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü

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Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ötüken Mahallesi'nde K.Y. ile Mesut Can Develi arasında yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, Develi'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Develi, ambulansla kaldırıldığı Almus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaçan K.Y, ise güvenlik güçlerince Amasya'da yakalandı. - TOKAT