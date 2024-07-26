Tokat'ta sulama tartışması: Eski muhtarın ölümüne sebep olan yeni muhtar ve oğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Tokat'ta sulama tartışması: Eski muhtarın ölümüne sebep olan yeni muhtar ve oğlu adliyeye sevk edildi

Tokat\'ta sulama tartışması: Eski muhtarın ölümüne sebep olan yeni muhtar ve oğlu adliyeye sevk edildi

Tokat'ın Madas köyünde sulama meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada eski muhtar Mustafa Ceylan öldü, kızı yaralandı. Gözaltına alınan yeni muhtar Dursun Bezin ve oğlu Ahmet Bezin adliyeye sevk edildi. Olayın ardından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ölen eski muhtarın, bir milletvekilinin ağabeyi olduğu belirtildi.

26.07.2024 11:08
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Tokat'ta sulama nedeniyle çıkan tartışmada eski muhtarın ölümüne sebep olan yeni muhtar ve oğlu adliyeye sevke edildi.

Tokat merkeze bağlı Madas köyünde geçtiğimiz gün sulama meselesi nedeniyle köy muhtarı Dursun Bezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan çıkan silahlı kavgada Ceylan ölmüş kızı Tülin Ceylan ise yaralanmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Muhtar Dursun Bezin ve kavgaya karışan oğlu Ahmet Bezin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Zanlılar adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Neden vurdunuz" sorusuna cevap vermedi.

Hayatını kaybeden eski muhtar Mustafa Ceylan'ın 21. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Tokat milletvekili Lütfi Ceylan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. Ceylan'da 2015 tarihinde Çorum'da geçirdiği bir trafik kazasında vefat etmişti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Mustafa Ceylan, Milletvekili, Tokat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta sulama tartışması: Eski muhtarın ölümüne sebep olan yeni muhtar ve oğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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