Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı

Tokat\'ta tefecilik ve tehdit operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 4\'ü tutuklandı

Tokat Valiliği, Tokat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik, tehdit ve kanuna muhalefet suçlarından aranan 9 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda silahlar ve belgeler ele geçirildi. 4 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.

09.03.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonu kapsamında 9 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda silah ve belgeler ele geçirildi.

Tokat Valiliği, Tokat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Turhal ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Tefecilik, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işleyen ve 62 olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çeşitli belgeler ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şüphelilerin tüm varlıklarına el konulduğu belirtildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından 4 şüphelinin serbest bırakıldığı, gözaltına alınan 5 şüphelinin ise adli makamlara sevk edildiği ve bu şüphelilerden birinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, diğer dördünün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Yapılan aramalarda 3 adet tapu, 1 adet senet, 1 adet ipotek senedi, muhtelif sayıda borç ve alacak dokümanları, 2 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet fişek, 1 adet tabanca sürgü kapağı, 1 adet tabanca iğnesi, iğne tutucusu, iğne yayı, 2 adet şarjör ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli salıverilirken gözaltına alınan 5 şüpheli ise Turhal Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden E.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, F.A.,D.A.,A A. ve F.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tokat Valiliği, Operasyon, Tokat, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
    14:16 Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

    Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Şanlıurfa'da Balkondan Ateş Eden Kişi Operasyonla Gözaltına Alındı
    14:15 Şanlıurfa'da Balkondan Ateş Eden Kişi Operasyonla Gözaltına Alındı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin balkondan rastgele ateş etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, elinde tabancayla bekleyen kişiyi ikna etmeye çalıştı ancak ateş etmeye devam etmesi üzerine özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda kişi gözaltına alındı.

  • Kastamonu Tosya'da Tır Kaza Yaptı: 2 Yaralı
    14:12 Kastamonu Tosya'da Tır Kaza Yaptı: 2 Yaralı

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir tır bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Antalya'da Son 1 Haftada 234 Şahıs Tutuklandı
    13:56 Antalya'da Son 1 Haftada 234 Şahıs Tutuklandı

    Antalya'da gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda, asayiş olaylarına karışan 234 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik çalışma yaptı. Uygulamalar sonucunda bin 403 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 234 şahıs tutuklandı. Ayrıca trafik denetimlerinde aranması bulunan 3 otomobil ve 8 motosiklet ele geçirildi, 4 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalarda 25 tabanca, 9 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca ve 292 fişek ile 5 bisiklet ele geçirildi.

  • Şanlıurfa'da silahlı saldırgan eşini rehin aldı, polis müdahale etti
    13:56 Şanlıurfa'da silahlı saldırgan eşini rehin aldı, polis müdahale etti

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bağımlı olduğu öğrenilen bir şahıs, silahla eşini rehin aldıktan sonra polise ateş açtı. Polis, kısa süren çatışmanın ardından saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Ortaköy'de İki Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı
    13:55 Ortaköy'de İki Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı

    Ortaköy'de bulunan bir iş yerinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ölü ve yaralı olmazken, alevlerin sardığı iki katlı iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

  • Mersin'de 94 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
    13:51 Mersin'de 94 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

    Mersin polisinin yaptığı çalışmada mobilya eşyaları arasına zulalanmış halde 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 441 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı.

  • Tokat'ta bir kişi bıçakla öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı
    13:48 Tokat'ta bir kişi bıçakla öldürüldü, şüphelilerden biri tutuklandı

    Tokat'ın Turhal ilçesinde Uğur Çabuş'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Çabuş ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi.

  • Ankara'da İndirimli Mağazaya Akın: İzdiham Yaşandı
    13:48 Ankara'da İndirimli Mağazaya Akın: İzdiham Yaşandı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde telefon ve altın fiyatlarında indirime giden bir mağazaya vatandaşlar akın etti. Mağazanın açılış saatinin gecikmesiyle gerilim yaşandı ve kepenkler açıldığında kıyasıya bir yarış başladı. Mağazada altın almak için oluşan kuyrukta sıra kavgaları yaşandı. Vatandaşlar saatlerce bekledi ve soğuk havada battaniyelerini alarak sıraya girdi. İçeride ise yaklaşık 2 bin kişi olduğu belirtildi.

  • Bitlis'te Kız Kaçırma Nedeniyle Husumetli Aileye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı
    13:47 Bitlis'te Kız Kaçırma Nedeniyle Husumetli Aileye Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 1 Yaralı

    Bitlis'in Mutki ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ailenin evini silahla basan şüpheli, 3 kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı. Şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.


13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in antrenmanda gösterdiği performans sosyal medyayı salladı Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in antrenmanda gösterdiği performans sosyal medyayı salladı
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
11:52 Van’da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu Van'da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 14:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement