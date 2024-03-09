Tokat\'ta tefecilik ve tehdit operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 4\'ü tutuklandı

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Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonu kapsamında 9 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda silah ve belgeler ele geçirildi.

Tokat Valiliği, Tokat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Turhal ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Tefecilik, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işleyen ve 62 olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çeşitli belgeler ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şüphelilerin tüm varlıklarına el konulduğu belirtildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından 4 şüphelinin serbest bırakıldığı, gözaltına alınan 5 şüphelinin ise adli makamlara sevk edildiği ve bu şüphelilerden birinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, diğer dördünün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Yapılan aramalarda 3 adet tapu, 1 adet senet, 1 adet ipotek senedi, muhtelif sayıda borç ve alacak dokümanları, 2 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet fişek, 1 adet tabanca sürgü kapağı, 1 adet tabanca iğnesi, iğne tutucusu, iğne yayı, 2 adet şarjör ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli salıverilirken gözaltına alınan 5 şüpheli ise Turhal Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden E.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, F.A.,D.A.,A A. ve F.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT