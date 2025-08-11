Tokat\'ta Ters Şeritteki Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Tokat'ta ters şeritte ilerlediği görüntülenen motosiklet sürücüsüne, 9 bin 267 TL para cezası kesilerek 20 ceza puanı uygulandı.
Geçtiğimiz günlerde Erbaa- Niksar kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 55 ARM 285 plakalı motosikletin ters şeritten ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden, zaman zaman hızını artırarak tehlikeli şekilde yoluna devam eden sürücünün görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
Görüntülerin ardından harekete geçen Erbaa Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, plaka sahibini tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-h maddesi kapsamında motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanarak, ihlal nedeniyle sürücünün sürücü belgesine 20 ceza puanı işlendi. - TOKAT
