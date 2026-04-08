Tokat\'ta Tırda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tokat'ta tır dorsesindeki hasarlı araçta yapılan aramada 2.7 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen tır sürücüsü tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Nisan'da Erbaa yol uygulama noktasında şüpheli bir tır durduruldu. Narkotik köpeğinin tırın dorsesindeki 8 hasarlı araçtan birine tepki vermesi üzerine yapılan aramada aracın ön konsolundaki gizli zulada 2.7 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili tır sürücüsü E.A., uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E. A. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT