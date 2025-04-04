Tokat'ta Tofaş Kaza Yaptı - Son Dakika
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Tokat'ta Tofaş Kaza Yaptı

Tokat\'ta Tofaş Kaza Yaptı

Kontrolden çıkan Tofaş, demir korkuluğa çarparak ikiye ayrıldı; sürücü hafif yaralı.

04.04.2025 10:34
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Tokat'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan demir korkuluğa çarptı. Tofaş'ın çarptığı demir zarar görmezken otomobil ikiye ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kaşıkçıbağları Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 60 AGH 708 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan demire çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrıldı. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Kazada otomobilin çarptığı demir zarar görmezken Tofaş'ın ikiye ayrılması şaşırttı. Kazaya ilişkin konuşan mahalle sakini Mustafa Işık, "Son dönemlerde düşük modelli araçların karıştığı trafik kazalarının arttığını görüyoruz. Bu tür araçların kullanırken biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Canlarımızın daha fazla yanmaması için bu araçların trafikten men edilmesini bekliyoruz" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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