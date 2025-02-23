Tokat\'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan hayatını kaybetti.
Tokat'ın Turhal ilçesi Kayacık köyü kavşağında E.K. yönetimindeki ticari taksi ile M.A. idaresindekiotomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan toplam 5 kişi Turhal ve Tokat Devlet Hastanelerine kaldırılmıştı.
Ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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