Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan trafik kazasında 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan hayatını kaybetti. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 5 kişi yaralandı.

23.02.2025 17:58  Güncelleme: 18:43
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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan hayatını kaybetti.

Tokat'ın Turhal ilçesi Kayacık köyü kavşağında E.K. yönetimindeki ticari taksi ile M.A. idaresindekiotomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan toplam 5 kişi Turhal ve Tokat Devlet Hastanelerine kaldırılmıştı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat\'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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