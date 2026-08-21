Tokat'ta Traktör ve Tır Çarpıştı - Son Dakika
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Tokat'ta Traktör ve Tır Çarpıştı

Tokat\'ta Traktör ve Tır Çarpıştı
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Tokat-Turhal yolunda tır ve traktör çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapandı.

Tokat- Turhal kara yolunda çekici ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt-Dökmetepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T. (39) idaresindeki 55 ADL 56 plakalı tır ile K.D. (20) yönetimindeki 60 ABP 142 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün motor kısmı yerinden çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü K.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler trafik akışının yeniden sağlanması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ulaşım, Turhal, Tokat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Traktör ve Tır Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Volkan Güler Volkan Güler:
    şu traktörler çok sıkıntı 0 0 Yanıtla
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