Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

PSG'nin Portekizli yıldızı Joao Neves, kulüp tesislerine giderken kullandığı araçla dikkat çekti. Dünyanın önemli futbolcularından biri olan Neves'in tercihini pahalı bir spor otomobil yerine ticari araçtan yana kullanması öne çıktı.

YILLIK 10,8 MİLYON EURO KAZANIYOR

PSG forması giyen Portekizli futbolcunun yıllık kazancının 10 milyon 800 bin euro olduğu belirtildi. Yüksek kazancına rağmen günlük yaşamında daha mütevazı tercihler yapan Neves, bu kez antrenmana giderken görüntülendi.

22 BİN EUROLUK TİCARİ ARAÇLA ANTRENMANA GİTTİ

Neves'in kullandığı ticari aracın değerinin yaklaşık 22 bin euro olduğu belirtildi. Futbol dünyasında yıldız isimlerin yüksek fiyatlı spor ve lüks otomobilleriyle görüntülenmesine sıkça rastlanırken, Portekizli futbolcunun antrenmana ticari araçla gitmesi farklı bir görüntü ortaya çıkardı.

MÜTEVAZI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Neves'in yıllık kazancı ile kullandığı aracın fiyatı arasındaki büyük fark da dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Portekizli yıldızın mütevazı tarzı ve tavırları futbolseverlerin takdirini toplarken, Neves için "Para ve şöhretin bozmadığı bir insan" yorumları yapıldı.

LÜKS YERİNE SADELİĞİ TERCİH ETTİ

PSG'nin yıldızlarından biri olmasına ve milyonlarca euro kazanmasına rağmen Neves'in günlük hayatındaki sade tercihi öne çıktı. 22 bin euroluk ticari aracıyla antrenmana giden Portekizli futbolcu, bu tercihiyle lüks otomobilleriyle öne çıkan birçok meslektaşından ayrıldı.