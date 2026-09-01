Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PSG'nin Portekizli yıldızı Joao Neves, antrenmana yaklaşık 22 bin euro değerindeki ticari aracıyla giderken görüntülendi. Yıllık 10,8 milyon euro kazanmasına rağmen mütevazı tarzı ve tavırlarıyla dikkat çeken Neves'in araç tercihi beğeni toplarken, futbolseverler "Para ve şöhretin bozmadığı bir insan" demeden edemedi.

PSG'nin Portekizli yıldızı Joao Neves, kulüp tesislerine giderken kullandığı araçla dikkat çekti. Dünyanın önemli futbolcularından biri olan Neves'in tercihini pahalı bir spor otomobil yerine ticari araçtan yana kullanması öne çıktı.

YILLIK 10,8 MİLYON EURO KAZANIYOR

PSG forması giyen Portekizli futbolcunun yıllık kazancının 10 milyon 800 bin euro olduğu belirtildi. Yüksek kazancına rağmen günlük yaşamında daha mütevazı tercihler yapan Neves, bu kez antrenmana giderken görüntülendi.

Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

22 BİN EUROLUK TİCARİ ARAÇLA ANTRENMANA GİTTİ

Neves'in kullandığı ticari aracın değerinin yaklaşık 22 bin euro olduğu belirtildi. Futbol dünyasında yıldız isimlerin yüksek fiyatlı spor ve lüks otomobilleriyle görüntülenmesine sıkça rastlanırken, Portekizli futbolcunun antrenmana ticari araçla gitmesi farklı bir görüntü ortaya çıkardı.

Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

MÜTEVAZI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Neves'in yıllık kazancı ile kullandığı aracın fiyatı arasındaki büyük fark da dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Portekizli yıldızın mütevazı tarzı ve tavırları futbolseverlerin takdirini toplarken, Neves için "Para ve şöhretin bozmadığı bir insan" yorumları yapıldı.

LÜKS YERİNE SADELİĞİ TERCİH ETTİ

PSG'nin yıldızlarından biri olmasına ve milyonlarca euro kazanmasına rağmen Neves'in günlük hayatındaki sade tercihi öne çıktı. 22 bin euroluk ticari aracıyla antrenmana giden Portekizli futbolcu, bu tercihiyle lüks otomobilleriyle öne çıkan birçok meslektaşından ayrıldı.

Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı İşte 38 günde toplanan para Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para
Süper Lig’de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı Süper Lig'de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı Transparan tarzıyla şaşırttı Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
11:21
Trump’tan İran’a gözdağı Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı
Trump'tan İran'a gözdağı! Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı
10:46
ABB’den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu 27 gün sonra açıklandı
ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı
10:40
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
10:28
ŞİÖ Zirvesi başladı Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan’ın kritik görüşmesinde
ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
10:25
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
10:18
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
10:16
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
09:40
İbre tersine döndü Gram altın fiyatları sert çakıldı
İbre tersine döndü! Gram altın fiyatları sert çakıldı
09:36
Tartışma büyüyor Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
09:21
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 11:42:32. #7.12#
SON DAKİKA: Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement