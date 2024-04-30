Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu - Son Dakika
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Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu

Tokat'ın Niksar İlçesi'nde meydana gelen kazada un yüklü TIR devrildi. Kazada yola savrulan un torbaları nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Kaza sonucunda sürücü yaralandı ancak trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı.

30.04.2024 00:36
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Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu

TOKAT - Tokat'ın Niksar İlçesi'nde meydana gelen kazada un yüklü TIR devrildi. Kazada yola savrulan un torbaları nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza sabah saatlerinde Niksar İlçesi D-100 karayolu Karanlıkdere Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre K.P. idaresindeki un yüklü 05 AU 863 plakalı çekici ve buna bağlı 05 AU 211 plakalı yarı römork, Erbaa ilçesinden Niksar ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle sürücü yaralandı. Meydana gelen kaza nedeniyle Niksar istikametine trafik tamamen kapandı. Trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde karşı yönden sağlandı. Olay yerine gelen vincin TIR'ı kaldırması ve un çuvallarının toplanmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu - Son Dakika

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