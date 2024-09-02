Tokat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin 500 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 bin 500 gram kubar esrar, 339 kök kenevir ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 4 kişi hakkında uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 10 bin 500 gram kubar esrar, 339 kök kenevir bitkisi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonda, 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonun detayları ve ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TOKAT