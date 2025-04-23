Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3400 Hap Ele Geçirildi

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 sentetik hap ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Nisan 2025 tarihinde il merkezinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.U., "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT