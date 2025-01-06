Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Geniş Video İzle

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 7 kişi tutuklandı, önemli suç unsurları ele geçirildi.

06.01.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu kamerada: 7 tutuklama

TOKAT - Tokat'ta yapılan uyuşturucu ve silah operasyonunda, ekipler soba ve kapı aralarına kadar titizlikle arama yaparak önemli miktarda suç unsuru ele geçirdi, 7 zanlı tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Yapılan operasyonda 223,29 gram bonzai, 54,25 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 69 adet metamfetamin, 2 adet extasy hap, 135 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 1 adet hassas terazi, 7 bin 200 Türk Lirası suç geliri para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet sikke ve 3 adet tarihi obje ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü, operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından paylaştı ve kentteki asayişin sağlanması adına mücadeleye devam edileceği mesajını verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş fiyata karşı ’boykot’ çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı
19:15 Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
18:30 Musk’ın ’Çocuk istismarı’ iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 20:40:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.