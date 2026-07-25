Tokat'ta Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Tokat'ta Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat\'ta Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Yeşilyurt'ta Elvan Hasgül'e ait evde çıkan yangın kontrol altına alındı, ev tamamen hasar gördü.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yağmur köyünde Elvan Hasgül'e ait ev, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiyeleri sevk edildi. Yangın sırasında evin içinde bulunan Duran Hasgül kendi imkanıyla evden çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ise yangında tamamen hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Yeşilyurt, 3. Sayfa, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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