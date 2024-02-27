Tokat'ta yol inşaatı sırasında kamyon devrildi - Son Dakika
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Tokat'ta yol inşaatı sırasında kamyon devrildi

Tokat\'ta yol inşaatı sırasında kamyon devrildi

Tokat'ın Kemer Mahallesi'nde yol inşaatı sırasında hafriyat döken bir kamyon yan yattı. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu ve kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.

27.02.2024 15:18  Güncelleme: 15:20
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Tokat'ın Kemer Mahallesi'nde yol inşaatı sırasında hafriyat döken bir kamyon yan yattı.

Kaza, Kemer Mahallesinde meydana geldi. Yolu sağlamlaştırmak için hafriyat dökmek isteyen 60 ABN 966 plakalı Mercedes marka kamyon sürücüsü Ragıp Coşar, arazinin engeli oluşu nedeniyle kamyonun dengesini sağlayamadı. Devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yol kenarındaki dik yamacın yanında devrilen kamyon, bir süre sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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