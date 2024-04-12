Tokat\'taki feci kaza araç kamerasına yansıdı: 4 yaralı

Ünlü oyuncu Rambo Berk, Şişli'de hırsızı yakaladı

Şişli'de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı aracı çalan hırsızı takip eden ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, hırsızı etkisiz hale getirerek ellerini bağladı. Yılmaz, kadını bıçaklamak isteyen hırsıza müdahale ettiğini ve onu etkisiz hale getirdiğini söyledi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.