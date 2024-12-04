Tokat'taki Taş Ocağında Kızgın Yağdan Çıkan Yangın Büyük Tahribata Neden Oldu - Son Dakika
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Tokat'taki Taş Ocağında Kızgın Yağdan Çıkan Yangın Büyük Tahribata Neden Oldu

Tokat'ın Çamlıbel beldesindeki Ege Altyapı AŞ'ye ait taş ocağında çıkan yangın, kızgın yağ jeneratöründen çıktığı düşünülen bir sebeple büyük tahribat yarattı. Yangında 8 kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi ve taş ocağı faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

04.12.2024 20:16
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Kızgın yağ jeneratöründen çıktığı düşünülen yangın taş ocağını kül etti

TOKAT - Tokat'taki taş ocağında çıkan yangının neden olduğu büyük tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

Tokat'ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan Ege Altyapı AŞ'ye ait taş ocağında, kızgın yağ jeneratöründen çıktığı tahmin edilen yangın, gece saatlerinde büyük bir felakete yol açtı. Hızla büyüyen alevler, geceyi aydınlattı. İşletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarken bir tır dorsesi zarar gördü. Yangın, asfalt eritme bölümüne sıçrayarak taş ocağını kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden gelen destek ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının neden olduğu ağır tahribat ise gün ağarınca ortaya çıktı. İşletme, yangın nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'taki Taş Ocağında Kızgın Yağdan Çıkan Yangın Büyük Tahribata Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'taki Taş Ocağında Kızgın Yağdan Çıkan Yangın Büyük Tahribata Neden Oldu - Son Dakika
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