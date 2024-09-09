Tokat Teknopark, Cumhurbaşkanlığı onayı ile 5 kat büyüdü

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Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Cumhurbaşkanlığı onayı ile Tokat Teknopark 5 kat büyüdü

TOKAT - Tokat Teknopark, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde büyümeye devam ediyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tokat milletvekillerinin girişimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi yaklaşık 5 kat büyüdü. Karar resmi gazetede yayınlandı. Yapılan yeni girişimle, kentte yapılacak yeni Ar-Ge, inovasyon ve yatırımların önü açılmış oldu. Bu yatırımlarla gençlere istihdam ve yeni iş kurma imkanı sağlanacak.