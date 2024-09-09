Tokat Teknopark, Cumhurbaşkanlığı onayı ile 5 kat büyüdü - Son Dakika
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Tokat Teknopark, Cumhurbaşkanlığı onayı ile 5 kat büyüdü

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki Tokat Teknopark, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 kat genişleyerek yeni Ar-Ge, inovasyon ve yatırımlara kapı araladı. Bu gelişme, kentte gençler için istihdam ve yeni iş kurma imkanı sağlayacak.

09.09.2024 16:52
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Cumhurbaşkanlığı onayı ile Tokat Teknopark 5 kat büyüdü

TOKAT - Tokat Teknopark, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde büyümeye devam ediyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tokat milletvekillerinin girişimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi yaklaşık 5 kat büyüdü. Karar resmi gazetede yayınlandı. Yapılan yeni girişimle, kentte yapılacak yeni Ar-Ge, inovasyon ve yatırımların önü açılmış oldu. Bu yatırımlarla gençlere istihdam ve yeni iş kurma imkanı sağlanacak.

Tokat Teknopark, Cumhurbaşkanlığı onayı ile 5 kat büyüdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat Teknopark, Cumhurbaşkanlığı onayı ile 5 kat büyüdü - Son Dakika

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