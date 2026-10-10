Tokat Zile'de çocukluk arkadaşının tüfekli saldırısında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat Zile'de çocukluk arkadaşının tüfekli saldırısında genç hayatını kaybetti

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Tokat Zile\'de çocukluk arkadaşının tüfekli saldırısında genç hayatını kaybetti
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Tokat'ın Zile ilçesinde çocukluk arkadaşının kırma tüfekle ateş ettiği genç hayatını kaybetti. Olayın ardından polisi arayarak bir kişiyi vurduğunu söyleyen şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde çocukluk arkadaşının vurduğu genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sıralarında ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi Akif Bey Sokak'taki meydanda meydana geldi. B.G.(22), henüz bilinmeyen bir nedenle Enes Ertaş'a kırma tüfekle ateş etti. Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından B.G. polisi arayarak bir kişiyi vurduğunu söyledi. Ertaş ile B.G.'nin çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. B.G. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeÇocukluk3. SayfaGüncelTokatZileOlaySon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    acaba alkolün etkisi olabilir mi.!? 0 0 Yanıtla
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