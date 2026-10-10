Tokat Zile\'de çocukluk arkadaşının tüfekli saldırısında genç hayatını kaybetti

Tokat Zile'de çocukluk arkadaşının tüfekli saldırısında genç hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Zile ilçesinde çocukluk arkadaşının kırma tüfekle ateş ettiği genç hayatını kaybetti. Olayın ardından polisi arayarak bir kişiyi vurduğunu söyleyen şüpheli gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde çocukluk arkadaşının vurduğu genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sıralarında ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi Akif Bey Sokak'taki meydanda meydana geldi. B.G.(22), henüz bilinmeyen bir nedenle Enes Ertaş'a kırma tüfekle ateş etti. Ertaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından B.G. polisi arayarak bir kişiyi vurduğunu söyledi. Ertaş ile B.G.'nin çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. B.G. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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