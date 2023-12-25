 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı Tokat'a getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı Tokat'a getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı, memleketi Tokat'a getirildi. Şehit Karaca'nın cenazesi, yarın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde defnedilecek.

Irak\'ta çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca\'nın naaşı Tokat\'a getirildi
25.12.2023 - 23:09,
Abone Ol

Irak'ın kuzeyinde teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı memleketi Tokat'a getirildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda çıkan çatışmada şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın (23) naaşı, memleketi Tokat'a getirildi. Şehit, Tokat Havalimanı'nda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve aile yakınları tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Şehit Karaca'nın cenazesi, yarın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. - TOKAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Piyade, Tokat, Irak, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı Tokat'a getirildi - Son Dakika


23:45
Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı
23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler

Son Dakika
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:49 ''Ormanın hayaleti'' fotokapana yakalandı
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:31:25. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ta çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı Tokat'a getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement