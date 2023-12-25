Irak\'ta çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca\'nın naaşı Tokat\'a getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı memleketi Tokat'a getirildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda çıkan çatışmada şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın (23) naaşı, memleketi Tokat'a getirildi. Şehit, Tokat Havalimanı'nda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve aile yakınları tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Şehit Karaca'nın cenazesi, yarın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. - TOKAT