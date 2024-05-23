Tokatlı Uzman Çavuş, Beyin Tümörü Nedeniyle Hayatını Kaybetti

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Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Tokatlı uzman çavuş hayatını kaybetti.

Ankara'da bir süredir beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Tokatlı Uzman Çavuş Gökhan Serçeci, Gülhane Eğiyim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) hayatını kaybetti. Serçeci'nin cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a getirildi. Serçeci'nin cenazesinin yarın Zile ilçesi Karacaören köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - TOKAT