Tokatlı Uzman Çavuş, Beyin Tümörü Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tokatlı Uzman Çavuş, Beyin Tümörü Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Tokatlı Uzman Çavuş, Beyin Tümörü Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Tokatlı uzman çavuş Gökhan Serçeci, beynindeki tümör nedeniyle hayatını kaybetti. Serçeci'nin cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi ve yarın Zile ilçesi Karacaören köyünde toprağa verilecek.

23.05.2024 13:59
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Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Tokatlı uzman çavuş hayatını kaybetti.

Ankara'da bir süredir beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Tokatlı Uzman Çavuş Gökhan Serçeci, Gülhane Eğiyim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) hayatını kaybetti. Serçeci'nin cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a getirildi. Serçeci'nin cenazesinin yarın Zile ilçesi Karacaören köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Karacaören, Ankara, Tokat, Zile, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokatlı Uzman Çavuş, Beyin Tümörü Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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