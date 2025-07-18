Toledo'da Orman Yangınları: 3 Bin Hektar Kül Oldu

İspanya'nın Toledo şehrinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 3 bin hektarlık alan küle döndü.

İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Madrid'in güneyindeki Toledo şehrine bağlı Mentrida ve Calypo Fado'da etkili olan orman yangınları nedeniyle 3 bin hektarlık alan küle döndü. Yerel yetkililere göre, 95'ten fazla itfaiye görevlisinin yangına müdahale için görevlendirildiğini ve alevlere müdahalenin hem karadan hem havadan devam ettiğini belirtti. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin yerleşim alanlarını tehdit ettiği öğrenilirken, İspanyol Sivil Muhafızları, Toledo'da tahliye çalışmaları başlattı.

Orman Yangınlarını Önleme ve Söndürme Servisi'nden yapılan açıklamada, yangının yüzde 95 oranında kontrol altına alındığı duyuruldu. - MADRİD