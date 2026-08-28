Tolga Akış Tutuklama Talebiyle Hakimlikte - Son Dakika
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Tolga Akış Tutuklama Talebiyle Hakimlikte

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MANİFEST kurucusu Tolga Akış, müstehcenlik suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MANİFEST grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Akış'ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve MANİFEST'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

Sevk yazısında, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesine yer verildi.

Akış hakkında "müstehcenlik" suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilen sevk yazısında, mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kanunda öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.

Akış'ın hakimlikteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tolga Akış, Manifest, 3. Sayfa, Müzik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tolga Akış Tutuklama Talebiyle Hakimlikte - Son Dakika

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