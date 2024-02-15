Tomarza'da Uyuşturucu Operasyonu: Satıcılar Tutuklandı, Kullanıcılar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Tomarza'da Uyuşturucu Operasyonu: Satıcılar Tutuklandı, Kullanıcılar Serbest Bırakıldı

Tomarza\'da Uyuşturucu Operasyonu: Satıcılar Tutuklandı, Kullanıcılar Serbest Bırakıldı

Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Tomarza İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu satan ve kullanan kişilere darbe üstüne darbe vuruldu. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklanırken, uyuşturucu kullanan 10 kişi ise serbest bırakıldı.

15.02.2024 13:06  Güncelleme: 13:13
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Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliği'nin yapmış olduğu başarılı operasyonlarda uyuşturucu satan ve kullanan kişilere darbe üstüne darbe vuruluyor.

Tomarza ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce yapılan soruşturmayı genişleten Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satan ve kullanan kişileri tek tek tespitini ederek, harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliği tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlar ile uyuşturucu sattığı belirlenen 3 kişi ve uyuşturucu kullanan 10 kişi gözaltına alındı.

Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebi ile Tomarza Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen uyuşturucu satıcıları tutuklanarak cezaevine gönderilirken, uyuşturucu kullanan 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tomarza'da Uyuşturucu Operasyonu: Satıcılar Tutuklandı, Kullanıcılar Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tomarza'da Uyuşturucu Operasyonu: Satıcılar Tutuklandı, Kullanıcılar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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