Tomruk Kavgası: Silah Ateşledi İddiası

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Tomruk kavgasında "Silahına davrandı" iddiası

BARTIN - Bartın'da ormandan fazla tomruk alındığı iddiasıyla ormancıya saldırdığı ileri sürülürken kereste fabrikasının sahibi ve çalışanları iddiayı yalanladı. Yaşananları anlatan Çakır kardeşler, orman muhafaza memuru Z.Ö'nün silahına davranarak havaya eteş ettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre Bartın'ın Ulus İlçesi Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Muhafaza Memuru Z.Ö., ihale ile 4 istif tomruk alan kereste fabrikasına tomrukların teslim ve sayımı esnasında sözlü ve fiziki saldıya uğramış, soruşturma başlatılan olayla ilgili işletme sahibi Murat Çakır ile çalışanlarından ağabeyi olan Muhammet Çakır ve babası Zeki Çakır'ın ifadesi alınmıştı.

Olayın ardından işletme sahibi Murat Çakır ile ağabeyi Muhammet Çakır iddiaları yalanladı. Murat Çakır, tartışmanın orman muhafaza memuru Z.Ö'nün kendilerini, hırsızlıkla suçlaması nedeniyke başladığını belirterek, "ihale ile ormandan 4 istif tomruk satın aldık. İlk istifte 33 tomruk fazla taşımız, bunun üzerine ormancı bizi hırsızlıkla, çalmakla suçladı. Bu söz üzerine ise tartışma yaşandı. Zaten tomrukları ormandan araca yüklerken de, araçtan indirilirken de sayılır, tespiti yapılır. Ayrıca tomruklar mühürlenir bize teslim edilir. Gelen ilk istif yükte 33 civarında, fazla tomruk çıkmış. Biz de çıkan fazlalıkların, diğer alacağımız, 3 istif yükten düşülebileceğini anlatmaya çalışarak, biz işimizi yapmaya çalıştık. Biz bir an önce, ormanda bulunan ve tağmur nedeniyle ıslanan 3 istif yükü de getirebimenin telaşındaydık" diye konuştu.

Yaşananları anlatan Muhammet Çakır ise, Orman Muhafaza Memuru Z.Ö.'nün kendiketini anlammakta ısrar etmesi ve cep telefonu ile görüntü çekmedi ğzerine ise iş makinesinden inerek tartışmaya başladığını kaydetti. Muhammet Çevik, "o anlarda sinirli bir şekilde ormancı ile tartışmaya başladık. Muhtemeken sinşrli halim bedeniyle korktu, 2 el havaya ateş açtı. Silah sesini duyan ve içeride bulunan vabam Zeki Çakır geldi. Ormancının elinde silahı görünce, silahın bana ateş edilmesi endişesiyle ormancının elinden silahı almaya çalıştı. O esnada iki bşrden yere düştü. Sonra ikisini ayırdık. Ormancı da bizde kolluk kuvvetlerini arayarak, anlaşmazlık olduğunu ifade ettik" diye konuştu.

Çakır kardeşler ve babası Zeki Çakır yaşananların arsından jandarmanın daveti ile karakola giderek ifade verdi. Z.Ö'nün şikayetçi olduğu çakır kardeşler ve babası Zeki Çakır, iş yerlerinde silahla havaya ateş eden Prman muhafa memurundan şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan aavcılık soruşturmasının da sürdüğü öğrn öğrenildi.