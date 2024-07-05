Şehitkamil Belediyesi Gıda Güvenliği Denetimlerini Sürdürüyor

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Şehitkamil Belediyesi, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla insan sağlığını tehlikeye atabilecek işletmelere karşı kapsamlı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sanayi Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, güvenilir gıda vasfına sahip olmayan bin 250 kilogram toz baharat ve 6 ton meyve çekirdeği olmak üzere toplam 7 ton 250 kilogram gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, güvenilirlik standardını karşılamayan ürünler tespit edildi. Ekipler, gıda güvenliği standartlarına uymayan ürünleri, yasal mevzuatlar çerçevesinde imha etmek üzere çöp transfer merkezine götürdü ve gerekli imha işlemlerini gerçekleştirdi.

Gıda güvenliği denetimleri aralıksız sürdürülüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını koruma amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak yapıldığı ve benzeri durumlara karşı sıfır tolerans gösterildiği vurguladı. Gıda sahtekarlığının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak için yoğun çaba sarf edildiği kaydedildi. Vatandaşların güvenilir gıda tüketimine dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılarak, şüpheli durumlarda 0342 323 27 27 numaralı hattı aramaları istendi. Halk sağlığını tehdit eden her türlü duruma karşı tedbir almaya ve vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamaya devam edeceğini bildirdi. - GAZİANTEP