İstanbul'da bir tramvay seferi sırasında kimliği belirsiz bir şahsın, kendisinden yaşça küçük bir kadının arkasına geçerek cinsel organıyla oynadığı görüldü.
O anlar, tramvayda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi ve şahsın tespit edilerek işlem yapılmasını talep etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın - Son Dakika
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