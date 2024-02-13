Toprak kayması felaketinin ardından Fırat Nehri\'nde sızma riski! Bakanlık\'tan ilk açıklama geldi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yerdi.

ERZİNCAN'DA TOPRAK KAYMASI FELAKETİ

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması felaketi yaşandı. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde heyelan meydana geldi. Felakette toprak kütleleri hızla aşağı doğru aktı. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü.

ÇEVRE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Felaketin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilerimize bir an evvel sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

"SABIRLI DERESİ'NİN FIRAT NEHRİ'NE ULAŞTIĞI MENFEZİN KAPAKLARINI KAPATTIRDIK"

Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR, 400 PERSONELLE ARAMA SÜRÜYOR

Olay sonrası canlı yayına bağlanıp bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilgili madende 667 çalışan olduğu ve 9 kişiye ulaşılamadığı bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.