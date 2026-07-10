Torbalı'da Oto Galeriye Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Torbalı'da Oto Galeriye Saldırı: 2 Tutuklama

Torbalı\'da Oto Galeriye Saldırı: 2 Tutuklama
10.07.2026 11:33
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir oto galeriye yapılan saldırının 2 şüphelisi yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde oto galeriye yönelik silahlı saldırı olayının 2 şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Torbalı ilçesinde 29 Haziran'da bir oto galerinin kurşunlanması üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen V.K. (21) ve Ö.Y.A. (17) isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Torbalı, İzmir, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torbalı'da Oto Galeriye Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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