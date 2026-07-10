Torbalı\'da Oto Galeriye Saldırı: 2 Tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde oto galeriye yönelik silahlı saldırı olayının 2 şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Torbalı ilçesinde 29 Haziran'da bir oto galerinin kurşunlanması üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen V.K. (21) ve Ö.Y.A. (17) isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR