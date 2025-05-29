Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı

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Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı
29.05.2025 20:00
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Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı
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İzmir Torbalı'da cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen bir ailenin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Cinayette kullanılan silahlardan birisi çöp kovasında bulunurken, saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen otomobilde bulunan Adnan Ö. ve ailesi, kimliğin belirsiz kişilerce pompalı tüfek ve tabancalarla saldırısına uğradı.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

CEZAEVİNDEKİ OĞULLARINI ZİYARETTEN DÖNEN AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Saldırganlar aracı adeta tararken daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Jandarma ekibi bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunanlardan Adnan Ö. ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Adnan Ö.'nin karısı Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

SİLAH ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunulduğu öğrenilirken, şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İzmir'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Karadogan:
    Herşeyi hükumete Ak paryiye bağlıyorlar. Ne kadar reis düşmanı var. Adam seçilmiş Cumhurbaşkanı haz -me -de -cek - si -nizzz 36 76 Yanıtla
  • Gakko 23:
    şimdi kısas zamanı herkes hakkını arayacak kim kimin günahı var yok tartışması gereksiz kana kan dişe diş etme bulma dünyası 47 13 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Sebeb ne olursa olsun kadın ve çocukların vurulması korkakça ve alçakça bir durum bu net olarak korkaklık ne insanlığa ne mertliğe yakışır korkaksınız 53 1 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6:
    Yeni türkiye 45 8 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    İdam şart yeni anayasa da idam olmalı 39 3 Yanıtla
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