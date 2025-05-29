Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen otomobilde bulunan Adnan Ö. ve ailesi, kimliğin belirsiz kişilerce pompalı tüfek ve tabancalarla saldırısına uğradı.

CEZAEVİNDEKİ OĞULLARINI ZİYARETTEN DÖNEN AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Saldırganlar aracı adeta tararken daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Jandarma ekibi bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunanlardan Adnan Ö. ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Adnan Ö.'nin karısı Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SİLAH ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunulduğu öğrenilirken, şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.