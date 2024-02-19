Tornavida ile kapıyı açan kar maskeli hırsız kamerada
AKSARAY - Aksaray'da bir telefon dükkanının kapısını tornavida ile açtıktan sonra para ve laptop çalan kar maskeli hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 806 Sokakta bulunan bir telefon mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Buğra Çelik'e ait telefon mağazasına gelen kimliği belirsiz kar maskeli şahıs uzun süre kapıyı denedikten sonra tornavida ile kapıyı açarak mağazaya girdi. İlk başta telefon kutularının olduğu cam rafları kırarak açan hırsız istediği telefonların kutularını boş görünce kasaya yöneldi. Kasadaki bir miktar parayı aldıktan sonra panikle diğer rafları yoklayan hırsız işletmeye ait laptobu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anbean mağazanın güvenlik kamerasına yansırken, sabah saatlerinde alışverişe gelen müşteriler mağazanın kapısını açık görünce işletme sahibini aradı. Müşterilerinin haber vermesi üzerine dükkana gelen dükkan sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
İşletme sahibi Buğra Çelik, "Olay gece saat 01: 00 sıralarında kapımızı bir hırsız tornavida ile zorlayarak içeriye giriyor. İçeride hemen telefon kutularına saldırıyor. Orada telefon kutularının boş olduğunu görünce dolabımızı falan kırıyor. Sonrasında arka tarafa geçiyor. Kasa bölümümüzden belli bir miktar para çalıyor. Sonra oradaki laptopları ve tabletleri kontrol ediyor. Müşterilerin cihazlarına bakıyor. İşine yarayan bir şey bulamayınca hemen hızlı bir şekilde panikle, her yeri yüzü sarılı içeri giriyor. Bir şey bulamayınca çıkarken laptobumuzu çalıp çıkıyor. Sonrasında kayıplara karışıyor. Kamera kayıtlarından polislere verdik. İnşallah en kısa sürede yakalanmasını temenni ediyoruz. Sabah bir akrabamız aradı. Kapı açık dükkanda kimse yok dedi. Bizde şok içerisinde hani hırsız girdi, alarmımız neden devreye girmedi dedik. Alarmımız devre dışı kalmış. Sonrasında dükkana gittik baktık ki kapı açık kalmamış bu bir hırsızlık olayı dedik. Kameradan baktık gece saat 01: 00 sıralarında dediğim gibi içeriye hırsızlık düzenlenmiş" diye anlattı.
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