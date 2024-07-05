Torunu ve kızı canice öldürülen aile, katilin idamını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Torunu ve kızı canice öldürülen aile, katilin idamını istedi

Adana'da 39 ve 49 yerinden bıçaklanarak öldürülen anne ile oğlun yakınları, katilin idam edilmesini isteyerek 'Kellesini kessinler' dedi. Olayın ardından Cem Suna 'canavarca hisle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkmıştı. Katilin idamını isteyen aile, adaletin yerini bulmasını ve katilin aynı acıyı yaşamasını talep etti.

05.07.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Torunu ve kızı canice öldürülen aile, katilin idamını istedi

ADANA - Adana'da 39 ve 49 yerinden bıçaklanarak öldürülen anne ile oğlun yakınları, katilin idam edilmesini isteyerek "Kellesini kessinler" dedi.

Olay, 19 Ağustos 2023 tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78101 sokakta bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana gelmişti. Sabaha karşı cinnet getiren Cem Suna, eşi Deniz'i 39 yerinden ve oğlu Alperen'i 49 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından Cem Suna 'canavarca hisle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkmıştı.

"Aynı işkenceyi kendisi de görsün"

Cem Suna hakkında Cumhuriyet Savcılığı 2 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken ölen kadının annesi Neriman Toker şahsın asılmasını istedi. Toker, "İki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor, ben iki kerenin ne olduğunu bilmiyorum. Bunun asılmasını istiyorum. Çocuğuma nasıl yaptıysa, torunuma ne yaptıysa aynı işkenceyi kendisi de görsün. Çok kötü bir halde buldum çocuklarımı, aynısı ona yapılsın ki nasıl bir duygu hissetsin" dedi.

"Onun yaptığıyla ben ölürdüm o yaşıyor"

49 yerinden babası tarafından bıçaklanarak öldürülen torunu Alperen'in gül gibi çok güzel bir çocuk olduğu dile getiren Toker, "Hayata doymadı, çok hayalleri olan bir çocuktu. Babasına karşı bir saygısızlığı yok, çevresine karşı yok. Çok uyumlu ve güzel çocuktu. Yani onun bu yaptığı şeyle nefes almadan ölürdüm o yaşıyor. Ben ölüyorum her gün, bağırıyorum Alperen'im diye" diye konuştu.

"Çocuğuna kıyan adamın kellesini kessinler"

Toker, "Çocuğumun kanı kalmasın. Katil idam edilsin, kellesini kessinler. İnsana kıyan, çocuğuna kıyan adam yaşamasın, nefes alması normal değil. Hayat çok kötü, çocuklarım da soldu. İki çocuğum daha var onların hayatı da kaydı. Üzüntüden ne yapacağım. Onu bana verseler ben de aynısını yapmak isterim ona. Canım çok yanıyor, ben her gün mezarlığa gidiyorum, ağlıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hakim, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Torunu ve kızı canice öldürülen aile, katilin idamını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 22:49:43. #1.11#
SON DAKİKA: Torunu ve kızı canice öldürülen aile, katilin idamını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement