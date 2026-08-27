Tosya\'da 400 Dönüm Alan Yangında Zarar Gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan örtü yangında biçili vaziyetteki tarlaların bulunduğu 400 dönümlük alan zarar gördü.

Olay, Tosya ilçesi Çaykapı köyü Devrez Çayı kenarında bulunan tarım arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçili vaziyetteki tarlaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 400 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.