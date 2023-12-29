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Tosya'da 497 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Tosya'da 497 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 497 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Tosya\'da 497 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
29.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 16:37
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından 497 adet sentetik ecza hap ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada şahısın yanında bulunan kutu içerisinde 497 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, Tosya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da 497 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tosya'da 497 Adet Sentetik Ecza Hapıyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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