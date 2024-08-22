Tosya\'da çıkan tarım arazisi yangını söndürüldü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Çevlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, köyde yaşayan vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine intikal eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU