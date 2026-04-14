Kastamonu'da ekmek taşıyan fırın araçları çarpıştı: 3 yaralı

14.04.2026 09:25  Güncelleme: 09:29
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ekmek taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ekmek taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Kastamonu Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek taşıyan Mehmet K. idaresindeki 37 DD 147 plakalı Hyundai marka minibüs ile yine ekmek taşıyan Serhan A. yönetimindeki 37 ES 600 plakalı kamyonet çarpıştı. Sinyalizasyon direğine ve market önündeki sulara çarpan kamyonet yan yatarken, minibüs sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan minibüsün sürücüsü ile kamyonet sürücüsü ve kamyonette yolcu olarak bulunan Sinan K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlardaki ekmekler ise farklı araçlara yüklendi.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

