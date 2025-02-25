Tosya\'da Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerine Tosya ilçesi Çifter Köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kurt ailesine ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU