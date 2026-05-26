Tosya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

26.05.2026 17:45
Kastamonu Tosya'da cip ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, cip takla attı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cip ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan üç kişi, hastaneye kaldırılırken, kontrolden çıkan cip ise şarampolde takla attı.

Kaza, Kastamonu-Tosya kara yolu Özboyu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halindeki Murat Ç. yönetimindeki 34 PGN 988 plakalı Jeep marka cip, karşı yönden gelen Ahmet B. idaresindeki 37 ADR 062 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampolde takla attı. Kazada cip sürücüsü ile eşi Nadiye Ç. ve oğlu M.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Tosya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

