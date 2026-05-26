Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O. idaresindeki 37 ACY 913 plakalı Peugeot marka otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden İ.O., aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine yangın yerine Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobilin motor bölümünde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU