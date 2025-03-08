Tosya\'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada tırın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapandı. Tırların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU