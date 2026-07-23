Tosya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan cipteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, D100 kara yolu Avşar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 34 HDN 34 plakalı Hyundai marka cip, kontrolden çıkarak refüjdeki kaldırıma çarptı. Metrelerce sürüklenen cipteki sürücü ile Yakup K., Esma K., M.N.K. ve A.E.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU