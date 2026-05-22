Tosya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tosya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Tosya\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
22.05.2026 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin tekerleği koptu, sürücü yaralandı. İnceleme sürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken tekerleği kopan otomobilin refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun kara yolu D100 üzerinde Tosya ilçesine bağlı Çevlik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'ın Zile ilçesine Kurban Bayramı tatili için giden Zülfikar Z. idaresindeki 34 DIS 666 plakalı otomobilin ön sağ tekerleği, aks kısmından koparak yerinden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobille refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Zülfikar Z. yaralandı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansa binmeyi kabul etmeyen yolculara ise jandarma ekipleri yardımcı oldu. Ekipler, araçta bulunan yaşlı bir kadını ekip aracına alarak sakinleştirdi. Kaza nedeniyle D100 kara yolunda bir süre uzun araç kuyruğu oluştu. Otomobilin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti

21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
20:43
Canlı anlatım: Finalde goller üst üste, penaltı kaçtı
Canlı anlatım: Finalde goller üst üste, penaltı kaçtı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 22:26:42. #7.13#
SON DAKİKA: Tosya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.