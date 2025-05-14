Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Sanığa Hapis Cezası

Tosya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Sanığa Hapis Cezası

Tosya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 sanığa hapis cezası verildi, biri tahliye edildi.

14.05.2025 11:29
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sanıklardan biri 16 yıl 6 ay, ikisi 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada komploya uğradığını söyleyen sanıklardan biri, "Vicdanınıza sığınıyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Olay, 2 Şubat 2024 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlaması ile sevk edildiği mahkemece tutuklanan F.K. isimli şahsın yakalanmadan önce içinde uyuşturucu madde bulunan bir çantayı başka bir şahsa verdiği bilgisine ulaşıldı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, şahsın çantayı A.T.K. ile N.Ü.'ye teslim ettiği belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda ele geçirilen çantada bin 876 adet sentetik ecza hapı, 1,09 gram metamfetamin, 253,82 gram kannabinoid, 10,27 gram kokain ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T.K. ile N.Ü. de tutuklandı.

Olayla ilgili F.K., A.T.K. ve N.Ü. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı. Açılan davanın karar duruşması Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

"Bana komplo kuruldu"

Duruşmada son kez kendisini savunan tutuklu sanık F.K., "Benim kesinlikle şantaj ya da yağma ile ilgili bir alakam yoktur. Üzerimde yapılan aramada kesinlikle uyuşturucu madde çıkmadı. Aracımda yapılan aramada ise kutu içinde uyuşturucu madde bulundu. Bunu da aracıma A.T.K.'nin koyduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Çantanın üzerinde çıkan parmak izleri de yaklaşık 15 gün ben N.Ü.'nün evinde kalmamdan dolayıdır. Ben, cezaevine girdikten sonra hısımlarım tarafından bana komplo kurulmuştur. A.T.K., mahkemede olayın üzerime kalması için çantaya uyuşturucuyu kendisinin koyduğunu söylemiştir. Benim bununla bir alakam yok. N.Ü., bu dosyadan tahliye oldu. Tahliye olduktan bir ay sonra N.Ü., tekrar uyuşturucu madde ile yakalanıp yeniden tutuklandı. Benim bu olayla ilgili hiçbir bilgim ve alakam yoktur. Ben cezaevindeydim. 17 aydır haksız şekilde tutukluyum. Hiçbir uyuşturucuda parmak izim yok. Bana komplo kurulmuştur, benim hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılan hiçbir suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Suç tarihinde başka bir suçtan tutuklu olduğunu söyleyen F.K., "17 aydır tutukluyum. Eşim çok mağdur, intihar girişiminde bulundu. Çocuklarım ile görüşemiyorum. Vicdanınıza sığınıyorum. Bu nedenle beraatımı ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık A.T.K. ise, komploya kurban gittiğini belirterek beraatını talep etti.

"Evde misafirlerim vardı, çantadan birisi bir şey almasın diye bağ evine koydum"

Başka bir suçtan tutuklu bulunan N.Ü. de, "F.K. gibi ben de komploya kurban gittim. Kim kime çantasını verdi, bilmiyorum. A.T.K., bana F.K.'nin çantası diye getirdi. Çünkü F.K.'nin kız arkadaşı bende kalıyordu. Nişanlısı benim evimde kalırken F.K.'yi birkaç kere misafir ettim. A.T.K., bana çantayı getirdi, 'F.K.'nin çantası' dedi. Ancak sonradan öğrendim ki Okan isimli bir şahsın tuzağıymış, bunu da tahliye olduktan sonra öğrendim. Ben, F.K.'nin çantası olduğunu biliyordum ama A.T.K. 'nişanlısı sizde kaldığı için çanta da sizde kalsın' dedi. Ben cezaevinden tahliye olunca eve geldim, evde çanta vardı. Evdeki çantanın içerisinde kıyafetler ile uyuşturucu etkisi olan hapların olduğunu gördüm. F.K. dışarıda birkaç kez uyuşturucu kullanınca görmüştüm. Kendim de kullanıyorum. Bu yüzden hapların sıkıntılı bir madde olduğunu biliyorum. Ben de evde misafirlerim olduğu için, çantadan da birisi bir şey almasın diye bağ evine koydum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.K.'yi 16 yıl 6 ay hapis cezası ile 33 bin TL adli para cezasına, diğer tutuklu sanık A.T.K. ile tutuksuz yargılanan N.Ü.'yü de 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası ile 13 bin 740'ar TL adli para cezasına çarptırdı.

Hükümle birlikte Furkan K.'nın tutukluluğuna devam edilirken, diğer tutuklu sanık A.T.K.'nin tahliyesine karar verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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