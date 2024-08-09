TPAO Arama Daire Başkanı Yüksekova'da Ölü Bulundu - Son Dakika
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TPAO Arama Daire Başkanı Yüksekova'da Ölü Bulundu

TPAO Arama Daire Başkanı Yüksekova\'da Ölü Bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otelde ölü bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

09.08.2024 15:38
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otelde ölü bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, geçtiğimiz günlerde görev amaçlı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitmişti. İkamet ettiği oteldeki odasında görev arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan Sadioğlu'nun cenazesi ilk olarak otopsi amaçlı Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü. Buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya getirilen Sadioğlu için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Sadioğlu'nun cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Bayraktar, cenaze namazının ardından Sadioğlu'nun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TPAO'da birçok farklı pozisyonda çalışarak büyük bir emek ortaya koyan, ülkemizin enerji bağımsızlığı için kritik projelerde görev alan kardeşimizin ani vefatı bizi ziyadesiyle üzdü. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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