Trabzon Araklı'da kaya düşmesi aracı hasara uğrattı, bir kişi yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde kaya düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 19.30 sıralarında Araklı ilçesi Erikli mahallesi Çatak yolu üzerinde meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi sonucu yoldan geçen bir araç zarar gördü. Olayda araçta bulunan Muharrem Beşir (28) yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.