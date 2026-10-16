Trabzon Çaykara'da araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon Çaykara'da araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Çaykara ilçesinde direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu bir araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti ve Uzungöl Mahallesi'ndeki olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir aracın 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 16.45 sıralarında Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi Alçakköprü Küme Evleri mevkii Köseli yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Kaplan (45) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaplan kaza yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?