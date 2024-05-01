Trabzon\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı

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Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapıldı, horon oynandı.

1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alındı. Sendika, siyasi parti üyeleri ve üniversite öğrencilerinin horon oynayarak kutladığı 1 Mayıs etkinliğinde konuşan 1 Mayıs Düzenleme Kurulu Başkanı Muhammet İkinci, "İşçiler, kamu emekçileri, emekliler köylüler, bilim ve tekniği toplum yararına kullanan mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, halkın sağlık hakkının savunucusu hekimler, ülkemizin geleceği gençler, kadınlar, birlik mücadele ve dayanışma gününe hoş geldiniz. Sizleri 1 Mayıs düzenleme kurulu adına dostluk ve dayanışma duygularımla selamlıyorum. Selam olsun dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında sınıfsız, sömürüsüz, eşit, özgür bir yaşam için meydanları dolduran emekçilere" dedi. - TRABZON