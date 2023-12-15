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Trabzon'da 11 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Trabzon'da 11 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek durdurdukları araçta yaptıkları aramada 11 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltı işlemi yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

Trabzon\'da 11 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
15.12.2023 - 10:33,
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Trabzon'da bir ihbarı değerlendiren ekiplerin durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adli makamlardan alınan arama kararı gereğince Y.D. isimli şahsın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 11 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 11 adet şarjör ele geçirildi. Y.D. olayla ilgili gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da 11 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da 11 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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