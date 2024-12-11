Trabzon'da 390 bin dolarlık soygun: 7 kişi serbest

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Trabzon'un en işlek caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda yaşanan 390 bin dolar ile 185 bin avroluk soygun ile ilgili gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'nda 7 Aralık Cumartesi gecesi bir döviz bürosunda hırsızlık meydana geldi. Döviz bürosuna giren hırsızlar, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin avro alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahipleri, pazartesi sabah saatlerinde işe geldiklerinde durumu fark ederek polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından soygunla ilgili bağlantısı olduğunu tespit edilen 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden O.T., A.C., H.Y., O.T. ve İ.A. yapılan sorgularının ardından yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli E.D. ise hakimlikçe doğrudan serbest bırakılırken, tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ise yapılan sorgusunun ardından konutunu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - TRABZON