Trabzon'da Baba ve Oğul Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Baba ve Oğul Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Trabzon\'da Baba ve Oğul Boğulma Tehlikesi Geçirdi
21.06.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsin'de denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu hastanede yoğun bakımda tedavi ediliyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde denize giren baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirirken, hastaneye kaldırılan iki kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahilde bulunan yaklaşık 18 yaşındaki genç, denize girdikten bir süre sonra dalga ve akıntının etkisiyle suda çırpınmaya başladı. Oğlunun zor durumda olduğunu fark eden baba, yardım etmek amacıyla denize girdi. Ancak bölgede etkili olan dalga ve akıntı nedeniyle baba ve oğlu da bir süre suda mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan baba ve oğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları bölgede etkili olan dalga ve akıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trabzon, Arsin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Baba ve Oğul Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
10:39
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 13:18:23. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Baba ve Oğul Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.